Le REJI, réseau de journalisme d'investigation en Afrique, sort une enquête sur les questions de migrations

Créé le 1ᵉʳ novembre 2023, le réseau Ghislaine Dupont et Claude Verlon pour le journalisme d’investigation (REJI), vient de mettre en ligne sa seconde enquête. Après la liberté de la presse, les journalistes et techniciens participants et lauréats de la bourse Dupont-Verlon ont enquêté sur les questions de migrations.



Partir ou rester, c’est le titre de ce podcast. Témoignages, analyses… de Conakry au Mali en passant par Bénin et le Sénégal. La dernière production du REJI s’interroge à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest sur les causes actuelles des migrations, notamment la crise économique. « Nous avons mal et même très mal. Si cela dépendait que de nous, nos enfants seraient restés ici. Malheureusement, les ressources halieutiques sont épuisées. Voir les enfants prendre le large, c'est la dernière chose qu'une mère peut souhaiter pour son fils. »



Honte de l’échec, espoir d’un monde meilleur, mobilisation familiale. Le reportage fait entendre différents points de vue. Et si certains analystes appellent à la méthode dure, celle des sanctions. D’autres estiment qu’il faut montrer l’échec pour bloquer les départs.



Mutualiser les forces pour se protéger et multiplier les enquêtes



« Plus fort ensemble », c’est l’un des slogans du REJI. Ce groupement associatif permet en effet de multiplier les enquêtes dans de nombreux pays tout en protégeant l’identité des journalistes et des techniciens qui les mènent, explique la présidente du REJI, la journaliste béninoise Cécile Goudou.