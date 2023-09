Le Real Madrid lance la dernière étape de son plan pour recruter Mbappé, l’Arabie saoudite fait trembler Liverpool pour Salah

Le Real prépare l’arrivée de Mbappé

Le Real Madrid est resté impassible sur plein de sujets ces derniers jours. Contrairement à ce qui était annoncé par divers médias, Mbappé n’a pas quitté Paris pour Madrid cet été. Le plan de Florentino Pérez n’a pas changé, il rejoindra la Casa Blanca, libre de tout contrat l’été prochain. Pas un euro ne sera donné au PSG. Le 2 janvier, le Real débutera les négociations officielles rapporte le journal Marca. Mais le média Defensa Central va encore plus loin ce matin en affirmant que le président madrilène et la mère de Kylian Mbappé vont se fixer un rendez-vous très prochainement pour discuter de la date officielle de l’annonce de la signature de Kylian Mbappé. Le plan semble donc en marche. Par contre, au moindre écart du clan Mbappé, le Real rompra les négociations et se trouvera une autre cible prioritaire… comme Haaland par exemple.

Salah sur le départ

En Angleterre, le club dans la tourmente, c’est Liverpool, et ça à cause d’un joueur, qui va continuer à donner des sueurs froides quelques jours à Jürgen Klopp : Mohamed Salah. Courtisé par Al Ittihad, Liverpool aurait reçu une offre de près de 175 millions d’euros il y a quelques jours selon plusieurs médias anglais. Une offre qui a été refusée, et qui ne serait jamais arrivée sur le bureau de Liverpool selon les dires de Jürgen Klopp. Le coach allemand n’a pas l’air très serein, car pour la presse britannique, l’attaquant égyptien veut quitter Anfield. Le championnat saoudien lui propose un salaire impossible à refuser. Le mercato se clôture le 7 septembre (ou le 20 septembre selon les sources) en Arabie saoudite, donc, pendant 18 jours encore, le feuilleton Mo Salah-Al Ittihad va prendre de plus en plus d’ampleur. Preuve à l’appui : on retrouve le joueur à la Une de tous les tabloïds. On apprend d‘ailleurs ce samedi qu’une nouvelle offre va être formulée. Le club saoudien Al Ittihad est désormais prêt à dépenser plus de 233 millions d’euros pour arracher l’Egyptien à Anfield. Un record pour un achat, le PSG avait déboursé 222 millions d’euros en 2017 pour s’offrir Neymar. On a hâte de connaître la réaction de Klopp à ce sujet.

Mercato raté pour Thomas Tuchel

La presse allemande est très en colère contre le Bayern Munich ce samedi. Bild donne au champion du pays la palme d’or du plus gros raté de la dernière journée. À la recherche de 6 joueurs, Thomas Tuchel n’en signe aucun. Très confiants au départ, les Bavarois n’ont pas su pousser Fulham dans ses derniers retranchements pour lâcher Palhinha. Pourtant, le Rekordmeister avait lâché 65 millions d’euros, une somme conséquente. D’après Kicker, ce qui a fait capoter ce transfert, c’est l’incapacité des Cottagers à trouver un remplaçant à Palhinha. Emil Hojbjerg, priorité de Fulham, ne les a pas rejoints dans le temps imparti. Du coup, Thomas Tuchel est désespéré comme on peut le lire dans divers médias d’outre-Rhin. Son effectif s’est fortement affaibli, les postes ne sont pas doublés. Le FC Bayern ne dispose que d’un seul arrière droit fort pour Kicker. Les pertes de Benjamin Pavard et Josip Stanisic, mais aussi Ryan Gravenberch n’ont pas été comblées. Bon, au moins, le club peut se vanter d’avoir un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros.

Florentino Pérez va rencontré le clan Mbappé, Mohammed Salah se rapproche de l’Arabie saoudite et le mercato du Bayern est vivement critiqué en Allemagne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.