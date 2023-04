Le Real a tranché pour le futur de Tchouameni, Tuchel est agacé par son Bayern

Le Real Madrid a tranché pour le futur d’Aurélien Tchouameni, Thomas Tuchel est agacé par son Bayern Munich@Maxppp

L’avenir d’Aurélien Tchouameni est fixé par Florentino Pérez, Thomas Tuchel est déçu par la dernière sortie de ses joueurs et Anthony Martial a les faveurs d’Erik ten Hag, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.

Tchouameni va s’imposer.



Ça bouge en coulisse pour la prolongation de Toni Kroos. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international allemand va étendre son bail d’une saison selon Marca. Toujours très lucide, le champion du monde 2014 avait indiqué au Real Madrid l’été dernier vouloir prolonger d’un an, et d’aviser par la suite selon son état de forme. Ce sera sa 10ème saison avec les Merengues. Et Aurélien Tchouameni souhaite sûrement la même longévité au sein de cette équipe compétitive tous les ans. Le milieu de terrain français se bat pour une place de titulaire à cause des dernières performances de Camavinga qui l’ont poussées sur le banc. À cause de cette situation, de nombreux clubs se sont penchés sur son cas et sont prêts à le recruter cet été. Mais malheureusement pour eux, malgré de nombreuses rumeurs qui ont annoncé que le club était prêt à le céder contre 70 M€, AS nous rapporte ce matin que Florentino Pérez refusera toutes les offres pour le joueur de 23 ans. Malgré sa période de doute, la direction de la Casa Blanca est certaine que tôt ou tard, Tchouameni sera à nouveau le joueur qui les a éblouis à Monaco.



La colère de Tuchel



Terrible désillusion pour le Bayern Munich qui devait absolument se relancer après la polémique Sadio Mané et la défaite face à Manchester City en Ligue des Champions. Les Munichois ont été surpris par une valeureuse équipe d’Hoffenheim et n’ont pu que concéder le match nul (1-1). Les joueurs de Thomas Tuchel ont même laissé éclater leur frustration au coup de sifflet final, les supporters aussi. En conférence de presse d’après-match, Thomas Tuchel n’a pas été tendre avec son équipe, qu’il souhaite remobiliser. «Nous n’avons pas terminé proprement pour gagner le match. Cela n’aurait pas changé grand-chose à mon impression générale, car je n’ai pas l’impression que cela ait changé grand-chose. Le résultat m’importe, mais la façon dont nous avons joué aujourd’hui n’était pas suffisante et c’est une déception pour nous, pour moi. Je ne sais pas exactement pourquoi c’est comme ça. Mais ce n’était pas suffisant. On a joué avec peu d’énergie, peu d’esprit, peu de changement de rythme, peu de conviction, peu de confiance», a expliqué Tuchel, estimant que «c’est extrêmement surprenant» par rapport à ce que son équipe a montré à Fribourg la semaine dernière en championnat et pendant 70 minutes à Manchester City.



Martial va rester à Manchester



C’est l’un des feuilletons de ces revues de presse, le futur attaquant de classe mondiale de Manchester United. Pour l’instant, le club a fait d’Harry Kane la cible principale, mais il y a également un intérêt fort pour Victor Osimhen. Par conséquent, de nombreux journalistes anglais ont estimé que ce choix devrait pousser Anthony Martial à quitter Old Trafford définitivement. En plus, l’ancien Monégasque enchaîne les problèmes physiques cette saison. Interrogé à ce sujet, Erik ten Hag a expliqué vouloir garder le Français dans son effectif la saison prochaine. Il espère qu’il pourra mettre fin à ses problèmes de blessures pour devenir un joueur de l’équipe première sur lequel il peut compter.