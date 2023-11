Le Secrétaire général de l’OCI affirme son engagement dans la défense des droits des femmes musulmanes

En présence de femmes musulmanes à la tête de délégations de plusieurs pays et d’autres occupant des hautes fonctions dans le monde musulman, de participants des États membres, d’invités et d’experts, Son Excellence le Secrétaire général de l’Organisation de Coopération islamique, M. Hissein Brahim Taha, a affirmé que l’OCI a travaillé dur depuis sa création pour défendre les droits des femmes musulmanes et leur autonomisation. Ceci s’est fait, a-t-il expliqué, à travers des efforts qui ont abouti à l’adoption du Programme d’action de l’OCI pour la promotion de la femme (OPAAW), qui est considéré comme une feuille de route dans les sociétés musulmanes.



C’est ce qui ressort du discours du Secrétaire général qu’il a prononcé, ce lundi 6 novembre 2023, à la la séance d’ouverture de la conférence internationale intitulée « Les femmes en Islam : statut et autonomisation », organisée par le Secrétariat général de l’Organisation de Coopération islamique, à l’invitation du Royaume d’Arabie Saoudite, qui accueille cet évènement dans la ville de Djeddah sous le généreux patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, qu'Allah le protège.



M. Hissein Brahim Taha a déclaré que cette conférence se tient à un moment où les Palestiniens vivent une situation sanglante et sont exposés à une brutale agression israélienne et que les femmes, en particulier celles de Gaza, ainsi que les enfants, les personnes âgées et d’autres civils innocents, dont le plus grand nombre de victimes se trouve toujours sous les décombres du silence et du chagrin, constituent le maillon le plus faible face à ces bombardements.



Il a souligné que ce qui se passe à Gaza est une tragédie qui ne s’est pas arrêtée et place chacun devant de grandes responsabilités qui s’imposent dans les délibérations de la conférence et qui incitent à intensifier les efforts pour mettre à nu cette sauvagerie et défendre les droits du peuple palestinien, notamment les femmes, et la mosquée bénie Al-Aqsa. Il s’agit là, a dit le Secrétaire général, d’une question dans laquelle il n’est pas possible de séparer l’homme de la terre ou de la réalité de l’occupation.



D’autre part, le Secrétaire général a affirmé l’engagement de son organisation à poursuivre un dialogue constructif afin d’autonomiser les femmes afghanes et de garantir leur droit à accéder à l’éducation à tous les niveaux et à participer à la vie publique.





Le Secrétaire général de l’OCI a également expliqué que le contenu de la conférence sera inscrit dans l’histoire de l’organisation et des organismes participants comme un phare pour la promotion et l’affirmation des droits des femmes dans l’Islam. Il a ajouté que la conférence adoptera « le Document de Djedda sur les droits des femmes en Islam ».



Le Secrétaire général a exprimé sa sincère gratitude et son appréciation au Royaume d’Arabie saoudite, qui appelé à la tenue de cette conférence et qui l’accueille sur son sol. Il a également exprimé ses remerciements et sa gratitude à toutes les participantes, en leur rang, grade, et qualité.



Il convient de noter que la réunion a été marquée par les discours du premier ministre du Bangladesh et d’un certain nombre de ministres des Affaires étrangères et de ministres de la Femme et de la Famille des États membres de l’Organisation de Coopération islamique, en plus d’allocutions de participantes et participants invités à présenter des documents de recherche à la conférence.