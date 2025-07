Le Sénégal : vers une redéfinition stratégique des relations internationales sous l’ère Diomaye-Sonko

La visite de deux jours du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, sur l'invitation de son homologue Donald Trump, survient à un moment crucial. Elle dépasse le cadre habituel des interactions bilatérales pour se situer dans une transformation plus large du contexte géopolitique mondial. Le Sénégal, guidé par une nouvelle génération de dirigeants panafricanistes représentée par le Premier ministre Ousmane Sonko, cherche à réinventer ses liens avec ses partenaires traditionnels, tout en s'ouvrant aux puissances émergentes et aux institutions innovantes.



Le Sénégal a fait le choix d’un modèle économique souverain. Il ne s’agit pas d’un rejet de la coopération occidentale, mais d’une réaffirmation d’un partenariat équilibré, librement consenti et transparent.

L’émancipation panafricaine comme stratégie diplomatique



Le discours panafricaniste de rupture proposé par le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement va au-delà d'une simple rhétorique symbolique. Il se traduit par une approche proactive de la diplomatie régionale : visites officielles en Gambie, Mauritanie, Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Rwanda, Sierra Leone, Guinée-Bissau et les Iles du Comores. Ce réseau stratégique continental reflète un désir de renforcer la coopération économique et culturelle au sein de l'Afrique, tout en diminuant la dépendance à l'égard de l'hégémonie occidentale.



Cette orientation souverainiste fondée sur le multilatéralisme remet en cause des décennies de politiques d’alignement. Elle suscite inévitablement des tensions dans certains cercles occidentaux, qu'ils soient intellectuels, financiers ou politiques, qui considéraient le Sénégal comme un partenaire traditionnellement soumis.

Face aux États-Unis : une opportunité diplomatique et un test d’indépendance



La rencontre avec le président américain revêt un caractère hautement stratégique. L'administration actuelle à Washington, marquée par l'influence personnelle de son chef, a considérablement redéfini la politique extérieure américaine. Plus unilatéraliste, plus pragmatique, et parfois plus contraignante, elle n'hésite pas à user de leviers de pression comme la menace de suspendre l'aide au développement dans les domaines médicaux, alimentaires ou infrastructurels.



Dans ce cadre, le Président Bassirou Diomaye Faye se trouve à une croisée des chemins : affirmer une voix indépendante, souveraine, mais constructive. Il a l'opportunité de s'imposer en réaffirmant la position sénégalaise : un État souverain, allié de principe, mais non soumis. L’approche américaine, différenciée et transactionnelle, doit être abordée avec discernement. Washington classe ses partenaires selon leurs intérêts stratégiques, leur performance démocratique, leur stabilité politique ou la qualité de leur élite universitaire. Le Sénégal peut aspirer à cette reconnaissance, mais à condition de ne pas sacrifier sa souveraineté.

Une tradition diplomatique à réinventer



Le Sénégal a toujours représenté une diplomatie de dialogue, d'équilibre et de médiation. Du maintien de la paix sous l’égide de l’ONU au Moyen-Orient et en Afrique, au soutien des peuples en quête d'autodétermination (Palestine, Afrique du Sud), le pays a su tirer parti d'un héritage diplomatique prestigieux, celui de figures comme Doudou Thiam, Alioune Badara Mbengue, Assane Seck, Moustapha Niasse ou leurs successeurs Ibrahima Fall, Seydina Omar Sy, Jacques Baudin, Mankeur Ndiaye. Cette tradition, ancrée tant dans les grandes organisations que dans les relations bilatérales, doit désormais évoluer face aux bouleversements actuels.



La diplomatie du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, bien que résolument orientée vers la rupture, doit s’enrichir de cette histoire. La prudence stratégique, le respect des alliances historiques et l’ouverture au monde doivent rester des guides dans un contexte international où les lignes évoluent rapidement.

BRICS+, Sud global et diversification stratégique



La reconfiguration actuelle des rapports de force internationaux, notamment l’émergence des BRICS+, offre une occasion unique pour le Sénégal. L’adhésion à des institutions comme la Nouvelle Banque de Développement (NDB) ou l’Accord sur les Réserves Contingentes (ARC) pourrait offrir au pays de nouvelles marges de manœuvre. Elle permettrait notamment :

• L’accès à de nouveaux financements exemptés de conditionnalités politiques contraignantes ;

• Le transfert de technologies dans des secteurs stratégiques ;

• La construction de partenariats équilibrés, basés sur la réciprocité des intérêts ;

• La consolidation de la coopération Sud-Sud, fondée sur la solidarité et le respect mutuel.

En diversifiant ses partenaires, le Sénégal renforce son autonomie stratégique tout en s’inscrivant dans une dynamique globale de réforme de la gouvernance mondiale.

Une diplomatie audacieuse, mais stratégique



Il est essentiel que cette nouvelle phase diplomatique ne soit pas improvisée. Les autorités actuelles doivent être attentives aux diplomates expérimentés. Ceux qui savent analyser les tendances, anticiper les rapports de force, et construire des alliances durables. Le Sénégal a besoin d'une diplomatie audacieuse, mais reposant sur une vision stratégique claire et sur un passé historique assumé.

Le Sénégal comme laboratoire d’une nouvelle géopolitique africaine