Le Sénégal doit gérer la crise malienne avec beaucoup de prudence et plus de responsabilités (chercheur)

Le Sénégal doit gérer la crise malienne, « dans la prises de décisions, avec beaucoup de prudence et plus de responsabilités parce que c’est un pays voisin immédiat », a estimé le Dr Bakary Sambe, enseignant-chercheur et spécialiste des questions de conflits et de paix, dans une interview avec le quotidien L’Observateur.



Pour lui, le pays de Macky Sall a l’obligation d’arrimer sur les positions de la Cedeao, de l’Union africaine et de la communauté internationale, ajoutant qu’il doit avoir conscience de sa responsabilité.



« Il doit adopter une position beaucoup plus pro-active que pendant la crise de 2012 au Mali », a poursuivi l’analyste, pour qui, « aujourd’hui, on fait face à une crise politique, institutionnelle et sécuritaire au Mali ».



Pour éviter les effets de la crise, Dr Sambe, a appelé le Sénégal à plus de prévention pour ne pas être sur pris. « Il doit être beaucoup plus prudent sur les prises de décisions. Car, beaucoup de choses restent à découvrir dans cette crise malienne qui n’est qu’à ses débuts », a-t-il prévenu.