Le Sénégal et la France tiendront un conseil des ministres extraordinaires dimanche

Le Sénégal et la France vont tenir un conseil des ministres extraordinaires dimanche prochain et il sera présidé par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, pour parler de coopération et de terrorisme, rapporte Les Echos.



La France sera représentée par son Premier ministre Edouard Philippe qui, en principe, sera à Dakar à partir de samedi pour assister au Forum international sur la paix et la sécurité. Le PM français sera accompagné d’une demi-douzaine de membres de son gouvernement.