Le Sénégal et le FMI discutent d’un nouveau programme économique

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu ce jeudi 23 octobre 2025 une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Edward Gemayel. Les échanges ont porté sur « les contours d’un nouveau programme entre le Sénégal et l’institution de Bretton Woods », ainsi que « sur le cadre macroéconomique national et les perspectives de croissance à moyen terme. »Le ministre a tenu à « réaffirmer le caractère soutenable de la dette publique » du Sénégal, soulignant que les paramètres économiques et financiers actuels, combinés à la politique budgétaire engagée depuis avril 2024, permettent de maintenir la stabilité. Il a également mis en avant les perspectives positives de croissance portées par le Plan de redressement économique et social (PRES) et les réformes en cours pour dynamiser le secteur privé et améliorer l’environnement des affaires.Les discussions ont aussi porté sur l’importance de « l’amélioration de la qualité des dépenses d’investissement public » et « sur la stratégie d’endettement à moyen terme, qui privilégie les emprunts en monnaie locale. » Le ministre a rappelé la contribution essentielle de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont l’appartenance facilite le refinancement de la dette nationale.Abdourahmane Sarr a réitéré la volonté du gouvernement de finaliser rapidement un nouveau programme avec le FMI, soulignant que « le Sénégal continue d’honorer tous ses engagements » et « entend renforcer la confiance des partenaires après une période d’incertitude liée à la soutenabilité de la dette. »