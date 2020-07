Le Sénégal ferme ses frontières aériennes aux pays de l’Union européenne

La réouverture du ciel sénégalais aux vols internationaux ne profitera pas aux touristes et autres voyageurs de l’Union européenne. Selon une note du ministre Alioune Sarr, publiée sur la page Facebook du ministère du Tourisme et des Transports aériens, la principe de la réciprocité sera appliquée aux pays européens qui ont décidé de refuser le visa aux populations des pays africains qui enregistrent un grand nombre de cas confirmés de COVID-19



« Suite à la décision de l'Union européenne de bannir le Sénégal de la liste des pays autorisés à voyager dans son espace, l'Etat du Sénégal a pris la décision suivante : Le Principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. », a écrit le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens.