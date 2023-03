Le Sénégal sur la "liste grise" du GAFI 2023

En février 2023, le GAFI (Groupe d'Action Financière), qui est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, a examiné 125 pays et juridictions et en a identifié publiquement 98. Sur ces 98, 72 ont depuis lors effectué les réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.





Le Sénégal fait partie des 72 pays qui figurent sur la "Liste grise" de cet organisme international. "Cette déclaration identifie les pays qui travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus et qu'il est soumis à une surveillance renforcée", lit-on dans le communiqué du GAFI.



Des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Burkina Faso, le Mali sont également sur cette liste grise.