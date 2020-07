Le Togo amorce un rapprochement avec la Turquie

C’est la première visite d’un officiel turc de ce rang depuis l’indépendance du Togo et pour cette première, trois accords ont été officiellement signés. Le Togo est à la recherche de partenaire pour son plan national de développement, et la Turquie peut en être un. Elle envisage d’ouvrir une ambassade prochainement à Lomé et le début imminent des vols de Turkish Airlines pour desservir Lomé.



La balance commerciale entre les deux pays est en défaveur du Togo, selon Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise. Les investissements turcs sont à hauteur de 10 millions d’euros contre 1,2 million. « Il faut y travailler », estime le ministre, qui précise que l’agriculture togolaise peut faire évoluer la donne.



Le Togo devra signer dans un proche avenir un accord avec la fondation Maarif mise en place par le gouvernement turc pour administrer les écoles, dont l’école internationale de Turquie de Lomé, liée à l’organisation Fetullah proche de Fetullah Gulen soupçonné d’être le responsable de la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 en Turquie.