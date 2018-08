Le VAR va tuer le foot, selon Michel Platini

En plus du coup franc injustement accordé à Antoine Griezmann avant l’ouverture du score de l’équipe de France, Platini s’interroge sur le penalty, sifflé contre le Croate Mario Mandzukic. Main ou pas ? « À vitesse réelle et même au ralenti "normal", sûrement pas, mais avec la loupe du super-ralenti qui décortique sur quinze secondes, une action qui a duré un millième. Alors là oui, l'arbitre voit enfin quelque chose et siffle penalty, a-t-il rappelé dans L’Equipe. Toute la Croatie crie à la main involontaire et toute la France hurle à la main volontaire : où est le progrès, où est la justice ? Ça reste de l'interprétation. »



« On tuera définitivement le football »



Pour Platini, le VAR, qu'il considère comme « du bricolage », est tout simplement inutile et même nuisible pour le football. « J'ai dit un jour à Blatter : "Tu mets la Goal line technology, c'est le début de la fin. Parce que, tu fais rentrer la technologie dans l'aire de jeu." Où va-t-on s'arrêter maintenant ? Peut-être que, demain, les capitaines et les gardiens de but auront des oreillettes et les entraîneurs pourront leur parler et les diriger en plein match : "Joue à gauche ! Joue à droite !" Comme ça, on tuera définitivement le football comme on a déjà tué le cyclisme et la F1. Ou comme on a déjà tué les arbitres », s’est plaint l’ex-international tricolore.



"S'il y a arbitrage vidéo, c'est qu'on suppose qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ont besoin de mecs assis devant des écrans à mille kilomètres du stade pour prendre la bonne décision", a-t-il ajouté. Pourquoi tous les responsables de l'arbitrage sont favorables à la vidéo ? Pour protéger leurs fesses, car ils sont toujours du côté de ceux qui les nourrissent. » Bref, Platini n’est toujours pas fan de l’assistance vidéo, et encore moins de la langue de bois...