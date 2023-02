Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie dépasse les 9500 morts

Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie dépasse désormais les 9 500 morts, selon les bilans officiels communiqués mercredi, rapporte la RFI.



En Turquie, 6 957 corps ont été retirés des décombres selon l'Afad, organisme de secours turc, et 2 547 morts ont été dénombrés en Syrie, selon les autorités et les médecins.