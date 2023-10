Le cas Vinicius Jr inquiète le Real Madrid, Manchester City s’offre une polémique XXL en Angleterre

Vinicius Jr retombe dans ses travers, Manchester City en plein scandale, l’Espagne s’enflamme pour la nouvelle sensation Marc Guiu, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Real Madrid tremble pour Vinicius Jr

À Madrid, le cas Vinicius Jr inquiète la presse madrilène. Dans ses pages intérieures, le journal catalan Sport revient sur le cas du Brésilien qui est en train de retomber dans ses travers. Ses mauvais gestes et sa tendance à provoquer l’adversaire recommencent à lui jouer de mauvais tours à l’heure où il se fait voler la vedette en ce début de saison par Jude Bellingham. Sa prolongation qui tarde peut aussi être l’objet de frustration. D’ailleurs, le média Defensa Central explique qu’Al-Ahli a l’intention de se l’offrir dans un avenir proche. Une potentielle offre de 350 millions d’euros, avec un salaire impossible à refuser pour l’ailier de 23 ans. À Madrid, on reste toutefois confiant puisque les Madrilènes n’ont aucune intention de le vendre. Le Brésilien fait partie des plans des Merengues. Il est même question de lui offrir le meilleur salaire du club.



Le terrible affront des fans de Manchester City

Comme vous le savez, le football anglais est en deuil depuis le décès de sa légende Bobby Charlton. Les hommages se sont multipliés, mais un acte a rendu fou de rage la presse anglaise. Lors du match face à Brighton, des supporters ont cru bon d’entonner des chants offensifs à l’encontre de Sir Bobby Charlton. «Comment avez-vous pu», s’insurge le Daily Express ce lundi matin. Manchester City a condamné fermement ces actes et le club a lancé un appel à témoins pour retrouver les coupables. En tout cas, tout le Royaume de Sa Majesté s’indigne ce matin. «La fureur de City», relaye par exemple le Daily Mirror alors que le Daily Star qualifie ces chants de honteux. Comme le relaye le Sunday Mail, les supporters de Manchester United se sont de leur côté recueillis devant la statue de la légende du football anglais.



Marc Guiu, le nouveau joyau de la Masia

En Espagne, le Barça a décroché un succès importantissime dans la course au titre face à l’Athletic (1-0). Longtemps tombé sur un os nommé Unai Simon, le FC Barcelone a été sauvé par un minot de 17 ans du nom de Marc Guiu ! «C’est un truc de fou», s’enflamme le journal Sport ce lundi matin. Sur son premier ballon en tant que professionnel, le jeune attaquant formé à la Masia a délivré son club et le tout en 30 petites secondes ! Vous l’imaginez bien, toute l’Espagne est en ébullition. Le journal AS placarde la célébration du minot qui a rendu hommage à son idole David Villa. L’Esportiu qualifie ce moment de «magique». Avec ce succès certes étriqué, les Catalans recollent à un point du Real Madrid, à une semaine du Clasico qui promet d’être chaud bouillant.