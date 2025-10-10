Le cessez-le-feu entre en vigueur dans la bande de Gaza

L’armée israélienne se redéploie à l’intérieur du territoire. La libération des otages israéliens doit suivre d’ici 72 heures.
« L’accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à midi locale », a déclaré l’armée.
« Depuis midi, les troupes de Tsahal (l’armée israélienne, NDLR) ont commencé à se positionner le long des lignes de redéploiement en préparation de l’accord de cessez-le-feu et du retour des otages », selon le texte, qui précise que les « troupes du Commandement Sud continueront d’éliminer toute menace immédiate ».
Le cessez-le-feu et la libération des otages sont prévus dans un accord, approuvé jeudi après quatre jours de négociations indirectes en Égypte entre le Hamas et Israël, en guerre à Gaza depuis deux ans.
L’accord est basé sur un plan annoncé fin septembre par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre, déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.
Donald Trump a déclaré jeudi qu’il prévoyait de se rendre dimanche au Moyen-Orient. « Les otages rentreront lundi ou mardi. Je serai probablement là. J’espère être là. Nous prévoyons de partir dimanche ».
Il a aussi dit qu’il « essaierait » de se rendre en Égypte pour « une signature officielle » de l’accord et qu’il avait accepté de « parler » devant le Parlement israélien à Jérusalem, à une date non précisée.
Selon Mohammad al-Moughayyir, un responsable de la Défense civile, « les forces israéliennes se sont retirées de plusieurs zones de la ville de Gaza […] », dans le nord du territoire dévasté et assiégé.
Dans le sud de la bande de Gaza, « des véhicules israéliens se sont retirés des parties sud et centrale de la ville de Khan Younès vers les zones est », a-t-il dit à l’AFP.
La porte-parole du gouvernement israélien, Shosh Bedrosian, a ensuite affirmé que l’armée garderait le contrôle de 53 % du territoire.
