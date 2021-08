Le chef de la CIA se rend en Israël en plein regain de tension avec l'Iran

La visite du chef de la CIA est entourée de la plus grande discrétion. Elle intervient dans le contexte d’un regain de tension entre Israël et l’Iran. À la fois dans le Golfe mais aussi à la frontière israélo-libanaise.



Selon les médias en Israël William Burns doit rencontrer essentiellement le Premier ministre Naftali Bennett et également son homologue israélien David Barnéa, le chef de la centrale de renseignement israélienne, le Mossad qui vient d’entrer en fonction.



Selon des responsables israéliens, les entretiens devraient porter sur le programme nucléaire iranien et les activités régionales. Israël souhaite notamment connaître la position de l'administration Biden envers le nouveau président iranien Ebrahim Raïssi.



Visite à Ramallah

Selon le site d’information israélien Walla News, William Burns se rendra également à Ramallah pour y rencontrer le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le chef du renseignement palestinien, Majed Faraj.



Les médias en Israël rappellent que William Burns, diplomate de carrière, avait été à l’origine, sous la présidence de Barack Obama, d’un rapprochement avec l’Iran auquel Israël s’était opposé.