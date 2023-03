Le contenu de la lettre de Frapp à l’Ambassadeur de Tunisie à Dakar: Guy Marius Sagna et Cie exigent des excuses publiques de Kais Saeid

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricain (Frapp) a déposé ce samedi 4 mars 2023 une lettre de protestation contre "la chasse aux africains noirs" à l'Ambassade de Tunisie. Ce après l'interdiction du sit-in prévu ce même jour par le préfet de Dakar.



"Nous, Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) et le député Guy Marius Sagna, venons par cette présente lettre protester contre la chasse aux africains noirs en cours en Tunisie après les propos racistes et haineux du président tunisien. Le FRAPP et le député Guy Marius Sagna condamnent énergiquement les propos et traitements négrophobes provoqués par le président tunisien", lit-on dans la lettre de protestation"



Aussi, "Le FRAPP et le député Guy Marius Sagna tiennent le gouvernement tunisien pour responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui aux Noirs en Tunisie. Le FRAPP et le député Guy Marius Sagna exigent :des excuses du président tunisien; l'arrêt de toutes les mesures négrophobes prises en Tunisie; la protection par l'État tunisien de tous les Noirs qui sont en Tunisie".