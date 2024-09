Le coup de sang d’une légende de Manchester United sur Arsenal, Manchester City remporte une bataille dans son procès

Une légende Manchester United s’en prend à Arsenal, Manchester City gagne une bataille importance dans son procès, ça s’enflamme pour Rayan Cherki et l’OL, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le coup de sang de Roy Keane



Arsenal est toujours la cible des critiques depuis le match Manchester City-Arsenal de dimanche dernier. Roy Keane, légende de Manchester United, a qualifié Arsenal de « dinosaures » et d’une « petite équipe avec une petite mentalité ». Keane a déclaré qu’Arsenal « n’avait rien fait » en possession du ballon après l’expulsion de Leandro Trossard en première période. Arteta appréciera !



Première victoire pour Manchester City



Selon le Daily Mail, Manchester City semble avoir remporté une victoire dans sa contestation des règles de parrainage de la Premier League, jugées illégales par le club. Une réunion prévue pour discuter des modifications de ces règles a été annulée, suggérant que le club a gagné son combat juridique. Ces accusations sont liées à des contrats de parrainage avec des entreprises proches d’Abu Dhabi. La Premier League et Manchester City n’ont pas commenté officiellement l’évolution de cette situation.



Rayan Cherki en sauveur



Au lendemain de la victoire de l’OL sur l’Olympiakos hier soir, la presse se réjouit du retour gagnant des Lyonnais en Europe. « L’OL soigne son retour en Europe », placarde Le Progrès, qui évoque un Cherki et des Lyonnais qui ont réussi leur retour en Europe grâce un succès logique, mais tardif.



Un succès qui s’est dessiné en seconde période, grâce à un pur produit de la maison, Rayan Cherki. « La vista de Rayan », titre L’Equipe.



Titulaire pour la première fois de la saison, Rayan Cherki a débloqué le match d’une frappe limpide. Une vraie victoire pour celui qui était dans le loft lyonnais et qui devait partir du club.