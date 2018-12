Le cri de coeur des familles des 7 pêcheurs sénégalais disparus depuis plus de 15 jours...

Les familles des sept (7) pêcheurs originaires de Guet-Ndar qui ont disparu depuis plus de quinze (15) jours, sont très inquiètes. Elles appellent à la coordination des actions des deux gouvernements (sénégalais et mauritanien, ndlr ) pour faciliter les recherches qu’elles ont entamées depuis lors, en vain, par manque de moyens.



Cheikh Tidiane Sidate Ndiaye, membre du comité de dialogue social pour le secteur de la pêche

«Nous lançons un cri de cœur auprès des autorités sénégalaises et celles mauritaniennes sur l’information d’une pirogue sénégalaise qui s’est perdue sur les côtes mauritaniennes depuis le 8 décembre», déclare Cheikh Tidiane Sidathe Ndiaye, membre du comité de dialogue social pour le secteur de la pêche.



Et, rappelle-il, «la pirogue était composée de 7 pêcheurs de Saint-Louis, habitant au quartier Guet Ndar. Il s’agit de Mame Aya Diagne, Mamadou Diop Ndiaye, Ibrahima Khalil, Koutaye Fall, Maguette Guèye Diagne, Mame Khar et Mounama. Le propriétaire de la pirogue s’appelle Mounama Ndiaye mais, il y avait un mareyeur mauritanien qui s’appelle Aly Keita».



Du côté de la marine nationale et de la direction des Pêches, elles ont entamé des recherches depuis huit (8) jours pour retrouver les pêcheurs disparus. Le Chef de la DPSP (Direction de la protection de la surveillance des pêches ) précise pour sa part, que ses services n’ont été mis au courant que 10 jours après leur disparition.