Le député Abba Mbaye minimise le clash par presse interposée entre Barth et Sonko

Le maire de Dakar Barthélémy Dias et le leader du parti Pastef Ousmane Sonko s'affrontent mutuellement par voie de presse interposée. Ce que considère, le député de Yewwi Askan Wi, Abba Mbaye, leader du mouvement Takhawou Sénégal tout à fait normal.



"C'est normal YAW est une coalition dynamique. Nous sommes tous des alliés et des politiques expérimentés. Quand nous arrivons à ce stade le choc des ambitions prend le dessus. Nous avons déjà connu celà, peut être pour certains c'est nouveau. Parce que nous étions là quand Moustapha Niass et Ousmane Tanor Dieng s'affrontaient pour être candidat. Donc ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait normal", a réagi le député, en marge du panel sur la gouvernance dans le secteur extractif, ce jeudi à Dakar.



A la question de savoir si ces déclarations ne conduiront pas à la dislocation de l'opposition, Abba Mbaye d'assurer que la coalition travaille en coulisses pour que cela n'arrive pas.



"Que chacun de nous garde à l'esprit que Yewwi a été un véritable outil qui a cristallisé et regroupé les Sénégalais autour d'un espoir commun. Donc nous ne devons pas trahir cette confiance là et nous y travaillons. Oui il y a eu des déclarations de Barthélémy Dias et de Sonko, mais nous travaillons en coulisses et nous trouverons les moyens de passer le cap", a-t-il indiqué.



Est-ce le bon moment ? Bien sûr c'est le bon moment, embralle-t-il. Pour le parlementaire : "Aujourd'hui ce qui se joue dans l'actualité politique c'est une grande tradition qui arrive comme ça. Nous avons toute une génération qui nous a quittés, Tanor n'est plus là Moustapha Niasse a quitté la scène politique. Vous avez Ousmane Sonko qui est acteur qui arrive. Et c'est des transitions qui arrivent, c'est le temps du débat, du choc des idées, du choc de profils et c'est comme ça quand un pays entre en transition. Mais ces soubresauts ne doivent pas nous ébranler. Toutes les grands changements sont sortis d'une crise."



Leader dans Takhawou Sénégal, Abba Mabye met en garde les détracteurs de son leader.

"Pour tous qui disent que Khalifa Sall ce qu'il fait c'est pour être dans le pouvoir, sachez que Khalifa était déjà dans le pouvoir. Respectons le parti de chacun. Soyons juste avec chacun. Ce qui disent que certains sont des traîtres parce qu'ils ont choisi Khalifa, mais depuis 15 ans on chemine avec Khalifa. Pareille pour ceux qui disent que vous avez été élu par x ou y, mais si on est arrivé à la coalition Yewwi pour être aujourd'hui député de Yewwi c'est parce qu'on appartient à tout le Sénégal"



Donc notre loyauté nous l'a devons à qui ? s'interroge t-il. Avant de faire remarquer que bien sûr c'est à ceux que nous avons connu hier et aujourd'hui. Le leader de Takhawou Sénégal lance un message à "ses amis Pastef, nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas être nos ennemis"