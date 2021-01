Le faux prophète de Kolda face au procureur ce lundi

Le faux prophète de Kolda, Daouda Ba alias Baba Malabé sera déféré ce lundi au parquet, relaie L’AS. Les gendarmes ont pratiquement bouclé l’enquête qui a débuté le jour de son arrestation, dans le département de Médina Yoro Foula, une localité située au sud-est du Sénégal.



Daouda Ba est poursuivi pour « détournement de mineure et pédophilie ». Des accusations qu’il a balayées d’un revers de la main. A l’en croire, il comptait éduquer la fille, avant de l’épouser, sans obtenir le consentement de la mère de sa prétendante.



Sept (7) de ses disciples ont été arrêtés et l’ont rejoint à la chambre de sûreté de brigade territoriale. Selon Libération qui donne l'information, ils sont poursuivis pour « complicité de détournement de mineure et pédophilie ».