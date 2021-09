Le géant des transferts de fonds Western Union reprend ses opérations vers l’Afghanistan

Le géant américain des transferts d'argent Western Union a annoncé jeudi 2 septembre avoir repris ses opérations vers l'Afghanistan qui avaient été suspendues le 18 août après la prise de pouvoir par les talibans.



«Western Union a le plaisir d'annoncer qu'elle reprend ses services de transfert d'argent vers l'Afghanistan, à partir du 2 septembre, afin que nos clients puissent à nouveau envoyer de l'argent et soutenir leurs proches», a indiqué une porte-parole dans un communiqué. «Nous comprenons les besoins urgents de nos clients et de leurs familles et nous nous engageons à les soutenir», a-t-elle ajouté.