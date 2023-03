Le géant pétrolier saoudien Aramco annonce des bénéfices “records” en 2022 et s’attire de vives critiques

La compagnie, détenue en grande partie par l’État saoudien, a dégagé un bénéfice net 161,1 milliards de dollars l’année dernière, soit plus de 151 milliards d’euros, en hausse de 46% sur un an, selon un communiqué publié à la bourse de Ryad. Plus de 17 millions d’euros sont entrés dans les caisses de l’entreprise par heure, soit 4.788 euros par seconde.

Il s’agit des profits les plus élevés pour Aramco depuis l’introduction de 1,7% de ses actions à la Bourse saoudienne en décembre 2019.

Le PDG de la compagnie, Amin Nasser, s’est félicité de la “performance financière record en 2022" due à l’envolée des prix du pétrole, dans un contexte de forte reprise de la demande mondiale et de guerre en Ukraine.