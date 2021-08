Le mauvais traitement infligé à un diplomate nigérian en Indonésie suscite la colère

Le gouvernement nigérian condamne l'agression d'un de ses diplomates en Indonésie.



Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent Abdulrahman Ibrahim, un agent consulaire basé à Jakarta, maintenu au sol dans un véhicule par plusieurs hommes.



Entre deux cris de protestation, M. Ibrahim répéte : "Je ne peux pas respirer".

Les personnes qui ont "malmené" le diplomate étaient des agents de l'immigration indonésiens, indique le ministère des Affaires étrangères du Nigeria dans un communiqué.



L'un des fonctionnaires, qui porte un masque, a mis sa main sur la tête du diplomate et l'a repoussé contre un siège.



Plus tard, dans la séquence d'une minute et 30 secondes, on entend M. Ibrahim dire : "Mon cou, mon cou".



M. Ibrahim a été arrêté dans une rue de la capitale indonésienne, Jakarta.



L'incident suscite la colère au Nigeria, beaucoup estimant qu'il témoigne du mépris des autres pays pour les Nigérians.



Certains réclament une explication complète de la part du gouvernement indonésien.



Le ministère des affaires étrangères du Nigeria a envoyé une lettre de protestation au gouvernement indonésien, déclarant que les mauvais traitements subis par M. Ibrahim sont "contraires au droit international et aux conventions de Vienne régissant les relations diplomatiques et consulaires entre les États".

L'envoyé de l'Indonésie au Nigeria a également été convoqué lundi à propos de l'incident et a présenté des excuses au nom de son gouvernement, ajoute le ministère des affaires étrangères.



Des fonctionnaires de l'immigration ont également présenté leurs excuses à l'ambassadeur du Nigeria en Indonésie, dit-il.



Entre-temps, l'ambassadeur du Nigeria à Jakarta est rappelé chez lui pour faire un rapport complet au gouvernement.



Les autorités nigérianes disent qu'elles attendent maintenant de voir quelles autres mesures l'Indonésie prendra à la suite de cette agression.