Le ministre Papa Abdoulaye Seck déclare le Péage gratuit pour ses agents

Le ministre de l'Agriculture a réagi aux revendications des travailleurs des ministères qui doivent être délocalisés au pôle urbain de Diamniadio, par rapport aux mesures d’accompagnement . Papa Abdoulaye Seck à rassuré le personnel et les partenaires au développement.

Sachant qu’il y a un problème de distance, le ministre a déclaré qu’ils ont loué des bus. Et en plus cela, ils vont prendre en charge le péage pour les véhicules de fonction.



« On sait qu’il y a un problème de distance. Et pour le petit personnel, nous avons loué des bus. Et en plus de cela, nous avons lancé une commande pour acheter des bus en vue d’assurer le transport du personnel. Pour les véhicules de service, nous avons pris la décision d’assurer le péage. Il est gratuit pour tous les véhicules de fonction", a-t-il dit.

Aussi, ajoute-t-il, "au niveau de la restauration, en attendant que l’Etat prenne une mesure, nous avons rassuré le personnel, en faisant savoir que les repas vont être subventionnés".



Poursuivant ses propos, Papa Abdoulaye Seck reconnaît que tout n’est pas réglé, loin de là. Mais toutefois, dit-il, « il y a tout de même, une bonne amorce, une bonne lancée pour que Diamniadio soit chaque jour une réalité vibrante ».