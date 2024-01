Le ministre de la Justice a inauguré le Palais de Justice de Rufisque dans le cadre du projet de modernisation PROMIJ

Le ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, a inauguré le premier édifice du projet de modernisation des infrastructures judiciaires au Sénégal, le Palais de Justice de Rufisque, situé à Diamniadio. Ce projet, appelé Programme de Modernisation des Infrastructures Judicaires (PROMIJ), a été lancé avec un contrat de 380 millions d'euros (environ 250 milliards de francs CFA) signé en 2021 entre Ellipse Projets et le ministère de la Justice sénégalais. Il vise à rénover et construire 69 bâtiments, dont les sièges de la Chancellerie, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, du centre national d'archives judiciaires à Dakar, ainsi que des palais de justice, des tribunaux et des prisons à travers le pays.



Dans son discours, Aïssata Tall Sall a souligné l'importance de moderniser tant les textes que les infrastructures judiciaires. « Avec 250 milliards, nous allons les construire les palais de nous allons les inaugurer les palais et nous allons les occuper les palais et vous viendrez les visiter, vous les juges allez juger dans le palais aujourd'hui. Je suis convaincue que dans ce palais et dans les autres palais que la justice sera distribuée, elle sera distribuée avec harmonie, elle sera distribuée pour restaurer la paix sociale parce que c'est le désordre qui perturbe la paix sociale. Et vous êtes les armes et défenseurs de la paix sociale par la règle et par la loi. Nous vous invitons d'apporter la paix la tranquillité, et d'apporter la justice dans ce département de Rufisque qui mérite tant cette infrastructure », a-t-elle déclaré.



Poursuivant, elle a ajouté qu’elle confie ce palais de justice à la population de Rufisque. « Je vous confie le Palais de justice population de Rufisque. Je vous confie les juges qui vont officier dans ce palais de justice. Population de Rufisque je vous demande d'accepter et de croire que la justice au Sénégal est une justice libre, est une justice indépendante et est une justice excellente » .



Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Ismaila Madior Fall, qui était présent à la cérémonie a souligné que cette modernisation des bâtiments judiciaires était nécessaire, car nous avons des bâtiments très vieux. « Nous avons au Sénégal des bâtiments judiciaires très vieux. C'est pour ça que le Président Macky Sall a considéré qu'il fallait non pas se limiter à réparer, rafistoler, mais il fallait un programme ambitieux. C'est ce sens qu'il y a eu ce projet Avec un budget conséquent, 250 milliards sur une échelle temporelle bien identifiée, 10 ans avec un nombre d'infrastructures judiciaires, autour de 70 infrastructures judiciaires. Il y a le palais de justice de Rufisque, il y a les établissements carcéraux, les prisons, mais il y a aussi les structures de la DSPS, devenues aujourd'hui la direction de la protection judiciaire et sociale. Le Président a dit qu'il faut que la justice soit rendue dans des lieux dignes de la justice, c'est le sens de l'érection de ce bâtiment là », a expliqué M. Fall.



À en croire ce dernier, des rumeurs circulaient disant que Rufisque a été dépossédée de son palais de justice. « J'ai lu ça et la dans la presse. Entendu, par-ci et par-là que Rufisque a été dépossédé de son palais de justice je réponds qu'il n’en ai absolument rien, bien au contraire. Il a été révisé en tribunal départemental avec la réforme de 2014 et a été établi en tribunal d'instance. Cependant il était très vieux. J'avais voulu installer quelques constructions internes pour transformer le tribunal de Rufisque mais impossible parce qu'on n'a pas l'espace. On a un petit bâtiment sur 700 m². C'est le sens du choix de Diamniadio pour abriter le palais de justice de Rufisque. Aujourd'hui, le palais de justice de Rufisque est la pierre angulaire des nouveaux édifices judiciaires », a indiqué Ismaila Madior Fall.



Désormais, les habitants de Rufisque devront parcourir la distance de 11km pour se rendre à leur nouveau palais de Justice sis à Diamniadio.