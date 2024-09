Le monde du foot se révolte après la blessure de Rodri, Leverkusen fixe un prix démentiel pour Florian Wirtz

La blessure de Rodri éveille les consciences, le Bayer Leverkusen veut un transfert historique pour Florian Wirtz, la presse s’enflamme pour l’OM de Roberto de Zerbi, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Manchester City pleure la perte de Rodri

Terrible nouvelle du côté de Manchester City. Lors du choc face à Arsenal, Rodri s’est blessé seul. Et le pire a été confirmé : le pion essentiel de Pep Guardiola souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit, «fin de saison» pour l’Espagnol, comme le placarde le Manchester Evening News.



Quelques jours après avoir dénoncé un calendrier infernal l’Espagnol a vu son corps le lâcher. «Oh mon Rod», regrette le Daily Star. L’absence longue durée de l’homme à tout faire de Pep Guardiola secoue Manchester City, comme l’écrit le Daily Mirror dans son encart. Son forfait pour le reste de la saison n’est pas confirmé à 100%, mais on ne devrait pas le revoir avant un bon moment. Généralement, il faut au moins 9 mois pour récupérer de ce type de blessure.



En Italie, La Gazzetta dello Sport relaye aussi cette mauvaise nouvelle et déplore les nombreux blessés graves depuis un an. Au Real Madrid, Courtois, Eder Militão et Alaba ont été victimes de ce genre de blessures. Le média cite aussi le cas Neymar ou Gavi. En début de saison, c’est le jeune Bernal du Barça qui a connu pareille mésaventure. Tous ces exemples démontrent que l’accumulation des matchs menace clairement l’état physique des acteurs de notre sport, reste à savoir si ces derniers vont être plus écoutés par les instances. Ce qui est loin d’être gagné…



Le Real est prévenu pour Florian Wirtz

Élu meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière, Florian Wirtz confirme en ce début de saison avec le Bayer Leverkusen. Annoncé partant, l’Allemand a fait le choix de rester une saison de plus en Allemagne pour découvrir la Ligue des Champions. Mais comme pour Xabi Alonso, Wirtz ne devrait pas s’éterniser à Leverkusen. Sport révèle le prix qu’a fixé son club. Le média indique que le Bayer Leverkusen veut réaliser une vente historique pour son joueur et a par conséquent fixé son prix à pas moins de 150 M€ !



Le Real Madrid, Liverpool et Manchester City et les autres prétendants sont donc prévenus ! Hier, Bild s’était penché dans son édition du jour sur la question du Ballon d’Or. Et le journal a estimé que Florian Wirtz est un prétendant sérieux. Peut-être pas pour cette saison, puisque le grand favori est Vinicius Jr comme le placarde Marca, mais dans les années à venir, c’est sûr !





Roberto de Zerbi fait l’unanimité à l’OM !

Grâce à son succès renversant lors de l’Olympico, la bande à Roberto de Zerbi a confirmé son potentiel de candidat au titre en Ligue 1. L’Equipe parle d’un «canon à trois» pour évoquer la bonne entente qu’il y a entre les trois hommes forts de Marseille : le président Longoria, le directeur sportif Benatia et le coach de Zerbi. Tous tirent dans la même direction et pour l’heure, tout roule et l’OM, à tel point que certains supporters se mettent déjà à rêver de titre. «Comme un seul OM», s’amuse le quotidien sportif dans ses pages intérieures. Il est évidemment bien trop tôt pour s’enflammer, mais le football pratiqué par l’OM séduit les observateurs. C’est le cas en Italie, où le Corriere dello Sport fait l’éloge du coach italien.



La Provence se réjouit de voir des Olympiens au rendez-vous et revient sur les coulisses de ce début de saison canon. On rappelle que l’OM ne dispute aucune coupe d’Europe cette saison contrairement au PSG et à l’AS Monaco qui pourraient laisser des points au cours de la saison.