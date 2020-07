Le parti de Abdoul Mbaye signale une fraude sur la Constitution sénégalaise

L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act), parti de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a signalé une fraude sur la Constitution sénégalaise, dans un communiqué.



« Nous tenons à attirer l’attention des citoyens sur le fait que les dispositions constitutionnelles relative à l’article 60 de la Constitution mises en ligne sur le site officiel de la Présidence de la République sont différentes de la version officielle. Il s’agit d’une fraude à la Constitution. Cela est bien évidemment contraire à la loi », lit-on dans la note du parti.



Selon lui, dans le texte de l’article 60 initial de la Constitution du 22 janvier 2001, les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.



Ainsi, les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.



Et tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat, citant les « Textes constitutionnels du Sénégal de 1959 à 2007 », Réunis et présentés par Ismaïla Madior FALL, Editions du CREDILA, 2007, p.208.



Selon le texte de l’article 60 issu de la Loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution du 22 janvier 2001, « tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique».



Le texte présenté comme celui de l’article 60 de la Constitution produit sur le site officiel de la Présidence de la République, stipule que les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale ou par des élections anticipées dans les conditions et formes prévues par la Constitution. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.



Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Tout député qui démissionne de son parti ou en est exclu en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Les députés démissionnaires ou exclus de leur parti sont remplacés dans les conditions déterminées par une loi organique.



La fraude est manifeste, selon Abdoul Mbaye. « Vouloir sortir Moustapha Cisse LO de l’Assemblée nationale ne saurait justifier une fraude à la Constitution dirigée par le site officiel de la Présidence de la République. Cette dernière doit cesser immédiatement de produire des faux de toutes sortes. La dignité de notre République est en jeu », a-t-il conclu.