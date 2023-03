Le patron de Wagner envisage de se concentrer sur l’Afrique

Jusqu’à présent, les troupes Wagner n’ont pas réussi à prendre leur principale cible: Bakhmout. Et ce, malgré des mois d’efforts et de pertes considérables. Face à ces revers, Evgueni Prigojine envisage de se recentrer sur l’Afrique.

Il s’agit d’un revirement inopiné pour l’ancien allié de longue date de Vladimir Poutine. “Prigojine gêne tout le monde”, a déclaré Tatiana Stanovaya, fondatrice du cabinet de conseil politique R.Politik.

Présence en Afrique

Ancien entrepreneur en restauration, le fondateur de Wagner a envoyé des troupes pour aider la Russie à soutenir l’homme fort de la Syrie, Bachar el-Assad. Il a également construit un réseau en Afrique qui s’étend de la Libye au Soudan, en passant par le Mali et la République centrafricaine, afin de soutenir les objectifs géopolitiques du Kremlin. Plus récemment, il a été signalé que Wagner s’installait au Burkina Faso après le départ des troupes françaises.

Ambitions politiques

De plus, Evgueni Prigojine a également laissé entendre qu’il ne renonçait pas à ses ambitions politiques en Russie, où il contrôle une puissante société de médias pro-Kremlin. Dans un récent message vidéo, il a déclaré que Wagner “se transformera de la meilleure armée privée du monde en une armée dotée d’une idéologie, et cette idéologie sera la lutte pour la justice”.

“Prigojine est devenu beaucoup trop indépendant, ce qui a rompu l’équilibre entre les clans de l’élite”, a déclaré Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace (Fondation Carnegie pour la paix internationale). “Seul Poutine peut décider des limites à ne pas dépasser.”

Considéré comme une menace politique en Russie, Prigojine est mis en difficulté en Ukraine. Le Kremlin ne voudrait plus lui venir en aide et l’a même interdit de recruter dans les prisons, sa principale source de recrues. Il a également été privé de munitions et ravitaillements.