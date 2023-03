Le patron de Wagner veut se présenter à l’élection présidentielle ukrainienne de 2024

La déclaration de M. Prigojine doit toutefois être prise avec des pincettes. Sans la citoyenneté ukrainienne, il ne peut pas être candidat. En outre, le patron de Wagner mène depuis des mois une bataille brutale dans la ville de Bakhmout. Il demande depuis de longues semaines des armes supplémentaires au Kremlin. Son armée n’aurait pas assez de munitions pour combattre.



Sur Twitter, Anton Gerashchenko, conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, a écrit que la “déclaration de M. Prigojine est destinée à détourner l’attention de ses ambitions politiques en Russie, où il rêve d’accéder au pouvoir et peut-être de devenir le successeur de Poutine”.



Le patron de Wagner a fait une déclaration dans une vidéo où on le voit en tenue militaire dans un lieu tenu secret. “Je fais mon coming-out politique en parlant fort, pour que tout le monde m’entende bien”, lance-t-il.“En regardant tout ce qui m’entoure, j’ai une ambition politique. J’ai décidé de me présenter, en 2024, à l’élection présidentielle ukrainienne", déclare-t-il, alors que l’on entend des coups de feu en arrière-plan. M. Prigojine affirme qu’il battra le président sortant Volodymyr Zelensky et son prédécesseur Petro Porochenko. “Tout se passera bien”, a déclaré le militaire russe. “Il n’y aura pas besoin de munitions.”