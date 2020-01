Le père de Cavani donne le nom du futur club de son fils

Interrogé au micro de l'émission de télévision espagnole El Chiringuito, Luis Cavani, le père de l'attaquant du PSG, a confirmé les envies de départ de son fils, et son inclinaison pour l'Atlético de Madrid : « Il y a plusieurs choses, le pays, l'équipe et l'entraîneur qu'il y a aujourd'hui à l'Atlético. Ça me plairait qu'il joue là-bas, oui. Mais s'il reste à Paris, ce sera jusqu'en juin, et « El Cholo » (Diego Simeone) le veut maintenant. L'entraîneur de Paris dit qu'il en avait besoin pour jouer la Ligue des champions. C'est un sujet sensible, parce que je pense qu'ils ne voudraient pas avoir à se retrouver face à lui, si le PSG devait affronter l'Atlético en Ligue des champions. »



Luis Cavani a poursuivi : « Concernant l'Atlético, l'option pourrait se représenter en juin. Il y a d'autres équipes qui le suivent, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Mais quand tu discutes en premier avec un club, il faut respecter sa parole. Et si l'Atletico a toujours besoin de lui, je pense qu'il ira là-bas. » Luis Cavani a également regretté le traitement réservé à son fils dans la capitale : « C'est un joueur qui a besoin de jouer et aujourd'hui, il ne joue que quatre ou six minutes par match. Le PSG le traite injustement. »





Dans les colonnes du quotidien espagnol AS, la mère d'Edinson Cavani, Berta Gomez, a quant à elle commenté les négociations ouvertes entre les deux clubs : « C'est compliqué, mais il veut jouer à l'Atlético. Si ce n'est pas maintenant, ce sera sûrement l'été prochain. Ce serait formidable que ce soit le cas et nous le souhaitons depuis des années, mais cela ne dépend pas, maintenant, de mon fils, mais du Paris-Saint-Germain et de l'Atlético de Madrid. » Elle a également démenti que son fils ait refusé de disputer les derniers matches du PSG et qu'il soit déprimé.



L’Equipe