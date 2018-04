Le porte-parole de la LD révèle : "le Pr Bathily était d'accord avec le parrainage"

Dans un entretien avec nos confrères de Seneweb, le porte-parole de la Ligue démocratique Moussa Sarr est largement revenu sur les déclarations de son ancien patron, dans l'émission "Grand Jury" du 1er avril 2018.



En ce qui concerne le parrainage que l'actuel président de la République veut instituer via un vote à l'Assemblée nationale et que Bathliy a qualifié d'anti-démocratique, Sarr révèle : "depuis 1991, les acteurs politiques, y compris Abdoulaye Bathily lui-même, étaient d'accord que le parrainage soit appliqué aux indépendants. On ne peut pas avoir ce point de vue, et aujourd'hui dire que tu es contre que le parrainage soit étendu aux partis politiques. Il y a, à ce niveau-là, une rupture d'égalité des citoyens devant la loi".



Il ajoute : "voilà pourquoi, si le parrainage concerne les indépendants, il doit aussi concerner les partis politiques. D'autant qu'il y a des indépendants qui sont plus représentatifs que les partis politiques. Parmi les 300 partis politiques au Sénégal, il y a plus de 200 qui n'ont même pas de siège, qui ne sont jamais allés à des élections. Pourquoi donc accorder ce privilège aux partis politiques ? C'est pourquoi nous, nous sommes d'accord que, au regard de l'évolution de la démocratie au Sénégal, le parrainage soit appliqué aux partis politiques".



Sur le procès Khalifa Sall

Le porte-parole de la LD a également désavoué son ancien chef qui pense que le procès Khalifa Sall est un procès politique. Moussa Sarr dit ne pas comprendre pourquoi le professeur Bathily, qui concevait le procès Karim Wade comme un procès normal pense que celui du maire de Dakar est politique, alors qu'il a toujours milité pour une reddition des comptes.

"On a tout entendu. Mais là aussi il y a un problème. Moi je suis un acteur politique. En 2012, j'ai encouragé la traque des biens mal acquis. Nous au niveau de la Ld, et à l'époque c'est Abdoulaye Bathily qui était secrétaire général de notre parti, lorsqu'on lançait la traque des biens mal acquis, jusqu'à l'arrestation et la condamnation de Karim Wade, la Ld était en phase avec ce qui se faisait. Parce que la Ld avait soutenu qu'il était normal que tous les gestionnaires de fonds publics puissent rendre compte. Donc lorsqu'on a condamné Karim, la Ld n'avait pas dit que c'était un procès politique. Pourquoi maintenant dire que le procès de Khalifa est politique ? Qu'est-ce qui fait la différence entre Karim et Khalifa Sall ? Le procès de Khalifa ne peut pas être politique alors que le procès de Karim est normal. Et c'est quoi un procès politique ?

Pour moi, un procès politique est politique lorsqu'il juge des faits politiques comme des marches interdites, des rassemblements interdits, des grèves ou des opinions exprimées. Pour ce qui concerne Khalifa, je ne suis pas d'accord que le procès soit politique. Parce que les faits qui sont jugés, sont des faits de gestion. Ceux qui disent que c'est un procès politique ils ne parlent pas des faits"



