Le président de la République a entamé une mini tournée africaine

Le Président de la République, S.E.M. Macky Sall, quitte Dakar, ce 25 juillet 2018, à destination de Johannesburg (Afrique du Sud) pour prendre part au Sommet des BRICS, en sa qualité de Président du Comité d'Orientation des Chefs d'État et de Gouvernement du NEPAD.



Le 28 juillet 2018, le Président Sall séjournera au Royaume d'Eswatini (ex Swaziland) où il effectuera une visite de travail.



Le Chef de l'État participera ensuite au Sommet conjoint CEDEAO/CEEAC, au Sommet de l'UEMOA et à celui de la CEDEAO prévus les 30 et 31 juillet à Lomé.



Le Président Sall regagnera Dakar le 31 juillet 2018.