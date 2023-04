Le programme XËYU NDAW ÑI a généré 63.650 emplois sur les 65.000 prévus (Macky)

Le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes baptisé « XËYU NDAW ÑI » ,validé le 22 avril 2021, a généré à ce jour "63.650 emplois sur les 65.000 prévus". C'est ce qu'a fait savoir le président de la République Macky Sall, dans son adresse à la Nation ce lundi.



Sur la même lancée, le chef de l'Etat a informé que : "14.150 jeunes débutants ont bénéficié de la convention Etat-employeur sur l'objectif initial de 20000".



Selon le chef de l'Etat, le programme de domaines agricoles communautaires Prodac et les agropoles s'inscrivent dans la réponse à la problématique de l'emploi et de l'entreprenariat des jeunes avec la création de pôle de développement économique dans nos terroirs.



Macky Sall a, à l'occasion, promis de faire plus pour l'emploi des jeunes "avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières".