Le rappeur Booba visé par une information judiciaire pour cyberharcèlement contre Magali Berdah

Une information judicaire a été ouverte contre le rappeur Booba, accusé de cyberharcèlement contre Magalli Berdah, la papesse des influenceurs. "Le Duc de Boulogne" a déjà été convoqué par un juge d'instruction alors que le Pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris mène des investigations depuis juin 2022



Le rappeur Booba, accusé depuis plus d'un an de cyberharcèlement par la papesse des influenceurs Magali Berdah, est visé par une information judiciaire ouverte "récemment" à Paris, a indiqué mercredi une source judiciaire. De son vrai nom Elie Yaffa, le rappeur âgé de 46 ans est accusé par la femme d'affaires et patronne de la puissante agence Shauna Events, spécialisée dans les relations entre de nombreuses personnalités issues de la TV et les marques, d'être le chef d'orchestre d'une campagne de cyberharcèlement à son encontre.



Un juge d'instruction parisien a d'ores et déjà convoqué "le Duc de Boulogne" originaire des Hauts-de-Seine, qui vit la majeure partie de l'année aux Etats-Unis, à une date non précisée par la source judiciaire. Sollicité, l'entourage de Booba n'était pas joignable dans l'immédiat.



Croisade contre les "influvoleurs"



Sur les réseaux sociaux, l'artiste s'est lancé dans une croisade contre ceux qu'il a baptisés les "influvoleurs", les accusant de multiples arnaques à l'encontre des internautes. Dans sa ligne de mire dès mai 2022 : Magali Berdah, qu'il accuse de pratiques commerciales trompeuses, à coups d'attaques personnelles et de vidéos non sourcées. Dans la foulée de premiers tweets virulents, Magali Berdah avait déposé une première plainte, suivie de dizaines d'autres.



Depuis juin 2022, le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris mène des investigations. Dans ce cadre, Booba avait déjà été convoqué, sans se présenter. En revanche, vingt-huit personnes ont reçu une convocation pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, selon un bilan actualisé obtenu mercredi par l'AFP auprès du parquet. Ces personnes, "hommes et femmes", "résidant partout en France", y seront jugées pour cyberharcèlement aggravé, menaces de mort ou encore menaces de crime, a précisé le parquet.



Il leur est reproché des messages tels que "On va te brûler", "Va mourir salope", "Je vais t'violer salope"... adressés à Magali Berdah sur les réseaux sociaux. Cette dernière "accueille avec soulagement le travail effectué par la justice en réponse au cyberharcèlement massif dont elle est la cible depuis plus d'un an", ont réagi auprès de l'AFP ses avocats Mes Antonin Gravelin-Rodriguez, Rachel-Flore Pardo et David-Olivier Kaminsky.