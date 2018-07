Le sale quart d'heure du ministre de la Santé à la Cour suprême jeudi

Hicham Diab El Hadi va continuer à exercer son métier de médecin anesthésiste-réanimateur dans les règles de l'art. N'en déplaise le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui avait sorti un arrêté pour suspendre un an celui qui se trouve être le médecin de Bibo Bourgi, l'ami de Karim Wade.

La Chambre administrative de la Cour suprême, statuant en référé, conformément aux articles 84-85 de sa loi organique a ordonné la suspension de l'arrêté du 5 janvier 2018 du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et même si l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu pour expliquer la mesure prise par le ministre, l'avocat général et le président de la Chambre administrative se sont donnés du plaisir à massacrer monsieur Diouf Sarr.



Le représentant du ministère public s'est même interrogé sur les compétences dudit ministre. Car pour lui, s'il s'agissait d'un médecin exerçant dans le public, il n'y a pas de problème, mais du moment qu'il s'agit d'un médecin officiant dans le privé, le ministre devait d'abord avoir l'avis du Conseil de l'Ordre qui constitue l'autorité. Le parquet général ajoute que le ministre n'a même pas donné d'explication sur sa mesure de suspension.



Dans le même ordre d'idées, le président de la Chambre administrative a constaté, selon "Les Echos", qui rapporte les contenus de l'audience, que le ministre a porté atteinte au droit du Docteur Hachem d'exercer son travail. Le président Abdoulaye Ndiaye de poursuivre en soulignant qu'en prenant cette décision, le ministre de la Santé a porté atteinte gravement à la situation du docteur, qui s'est retrouvé sans travail.



Pour rappel, le Docteur Hachem Diab El Hadi a été contesté par les conseils de l'Etat qui l'accusaient d'avoir falsifié ses diplômes qu'il aurait obtenus en Côte d'Ivoire. Une procédure a été enclenchée à son encontre. Il est directement intervenu dans la procédure concernant Bibo Bourgi et Karim Wade et donnait son avis sur sa situation médicale.