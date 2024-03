Le soutien annoncé de quelques responsables du PDS à Amadou Ba sème la fronde chez les libéraux

Dans un communiqué signé par le secrétaire chargé national des structures, le Pds estime que ces "déclarations ont été faites individuellement par une poignée de 4 personnes annonçant leur soutien à Amadou Ba, candidat de la coalition au pouvoir, et affirmant qu'ils seraient en phase avec 25 fédérations du parti, je voudrais préciser qu'à ce jour 20 mars 2024, aucune des 59 Fédérations que compte le Parti Démocratique Sénégalais n'a pris de décision relative à un éventuel soutien à un candidat."



Saliou Dieng rappelle aux militants que Me Abdoulaye Wade est le seul "habilité à engager le parti au vu de nos textes et de notre règlement intérieur."

En sa qualité de secrétaire national en charge des structures, Saliou Dieng tient à préciser que la position ou la décision personnelle de tout militant "n'engage que lui et n'engage aucunement la structure à laquelle il appartient (fédération, section, secteur...)."

Il en profite pour souligner que le parti ne "compte aucune instance ou structure intitulée groupe des " ANCIENS DE L'UJTL". Cette structure n'existe pas dans la nomenclature du PDS. Par conséquent, leurs déclarations n'engagent que leurs auteurs."

Des députés et responsables de Fédérations départementales du Parti démocratique sénégalais ont annoncé, jeudi, en conférence de presse, leur soutien au candidat de Benno Bokk Yakkar : Amadou Ba. Un ralliement minimisé par les libéraux.