"Le stade de Tottenham est le meilleur du monde"

"Dire que le nouveau stade est un beau stade, c'est être humble. Il faut dire que c'est le meilleur stade du monde. Le centre d'entraînement est incroyable, et ne peut être comparé uniquement à ceux des États-Unis. Vous ne pouvez pas le comparer à aucun centre d'Europe. Les conditions de travail sont incroyables", a assuré Mourinho.



Devenu entraîneur de Tottenham ce mercredi, José Mourinho a donné une interview aux médias officiels du club avant de diriger son premier entraînement avec les joueurs du club spur.



"Je ne pourrais pas être plus heureux. Et si je n'étais pas aussi heureux que je le suis actuellement, je ne serais pas ici. Je peux promettre de la passion : passion dans mon travail, passion pour mon club. C'est un privilège pour un entraîneur d'arriver dans un club et de sentir de la joie en raison de l'effectif que tu vas avoir. Je ne le dis pas juste parce que je suis leur entraîneur. Ce sont des paroles que je répète depuis trois, quatre, cinq ans, même quand j'étais leur adversaire", a expliqué le Portugais.



"Il n'y a pas un entraîneur dans le monde qui n'aimerait pas entraîner ces jeunes et les aider à faire mieux. Le problème, c'est que parfois, tu arrives dans un club où le travail fait avec le centre de formation n'est pas suffisant. Mais ici, je vois l'histoire du club, et le centre de formation a toujours donné de bons talents à l'équipe", ajouté le Special One sur son arrivée à Londres.



Il a aussi évoqué ses objectifs : "En Premier League, Tottenham n'est pas à la position qu'il devrait être, mais il faut avancer match par match. Nous voulons gagner le prochain match, le suivant, et le suivant... jusqu'à la fin de saison. En fin de saison, nous verrons bien où nous sommes, mais je sais que nous serons dans une position différente que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui."