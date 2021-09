Le système financier du Sénégal jugé «raisonnable et résiliente»

Abdoulaye Daouda Diallo a salué la note octroyée au Sénégal via le PDG de Blumfield. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Bénin sont les trois pays de l’Uemoa qui ont obtenu les places les plus importantes lors de cette évaluation financière. « Nous nous réjouissons de la note obtenue et elle nous motive a faire plus d’efforts. Il me plaît à relever, à cet égard, que les constats de l’étude diagnostique auquel s’est attelé le Cabinet Bloomfield valident les résultats et l’analyse jusqu’ici présentés par le Gouvernement. Il est à souligner, notamment, que sur la période 2015-2020, la croissance de l’économie sénégalaise a été appréciable », a salué le ministre des Finances et du budget.

Stanislas Zeze, le directeur général de Bloomfield Investissement, une agence de notation financière ivoirienne a accordé au Sénégal ses deux notes lors d'une cérémonie à Dakar ce jeudi. À savoir : à long terme, la note de A- et à court terme, la note de A2. Des notations qui signifient un "risque faible avec une perspective stable", qui joueront un rôle déterminant lorsque le pays voudra réaliser un emprunt sur le marché des capitaux.Poursuivant, il a affirmé que lors de la notation, l’accent a été mis sur certains points comme la soutenabilité de la dette. « Le Sénégal est un pays qui a des dettes assez soutenables. Le service de la dette est raisonnable par rapport aux autres pays (8) de l’Uemoa. Il a les ratios les plus faibles», a affirmé le le directeur général de Bloomfield Investissement.Cette notation en monnaie locale aura un impact qui permettra au Sénégal en facilitant l’emprunt sur le marché, mais aussi de bénéficier de la confiance du marché des capitaux ainsi que de l’approfondissement des marchés et de diversifier le choix sur les propositions sur le marché. Avec la Côte d’Ivoire et le Bénin ils sont pays les mieux notés de l’Uemoa. « L’endettement du Sénégal a connu une tendance baissière entre 2016 et 2018 passant de 72 % à 46 % », a affirmé le ministre des Finances lors de son allocution. Une note comme celle-ci facilitera pour le pays l’emprunt sur les marchés intérieurs.Sur la même longueur d’onde qu’Abdoulaye Daouda Diallo, Satanislas Zeze a soutenu que la trajectoire de la dette demeure maîtrisée. De ce fait, un comité national de dette publique (CNDP) a été mise en place afin d’élaborer, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale d’endettement public et de gestion de la dette publique. Mais aussi de veiller à la mise en cohérence de ladite politique avec les objectifs de développement et la capacité financière de l’Etat pour suivre l’évolution des dettes. Ces dernières, par rapport au PIB sont nettement en dessous de 70 %. Le Sénégal est à peu près de 62,8 % dans la gestion de la dette ce qui est raisonnable, la liquidité et la flexibilité la fluidité est assez normale », a-t-il détaillé.