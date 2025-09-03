Le vestiaire du Barça réagit aux propos d’Hansi Flick, le grand duel entre Vinicius et Rodrygo est lancé

Début de crise au Barça ?

Le match nul face au Rayo Vallecano fait des remous dans le vestiaire du FC Barcelone. Hansi Flick avait chargé les joueurs en les accusant de ne plus penser au collectif. Pour l’entraîneur allemand, c’est clair, les égos tuent le succès. Une attaque à laquelle a répondu Lamine Yamal dans un entretien accordé à TVE. «Chacun pense ce qu’il veut. Après un match nul, on est en colère, au final, il faut gagner, mais je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir (avec les égos). Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec ça, c’est simplement que ce n’était pas notre match.» Pedri a lui aussi répondu et il n’a pas voulu trop approfondir le sujet car il est en équipe nationale et que c’est compliqué de parler du Barça. Mais il a lâché cette petite phrase : «je ne sais pas à qui Flick faisait référence, je suppose qu’il nous le dira au retour de la trêve». Dani Olmo a aussi tenu à clarifier les choses lui aussi : «l’objectif est clair et c’est un objectif de groupe, nous voulons tous jouer et gagner, et l’objectif est commun. Il n’y a aucun souci dans l’équipe, il y a une bonne relation entre tous les joueurs». Hansi Flick a obtenu l’effet escompté avec ses déclarations après le match contre le Rayo Vallecano.



Le duo Vinicius Jr-Rodrygo dans le dur

À Madrid, c’est l’heure du grand duel entre Rodrygo et Vinicius. Ni l’un ni l’autre ne traversent leur meilleur moment au Real Madrid, et leur absence de la sélection brésilienne leur offre une occasion cruciale pour séduire Xabi Alonso à Valdebebas. Vinicius Jr tente de retrouver son niveau après avoir été relégué sur le banc contre le Real Oviedo, tandis que Rodrygo cherche à convaincre après un été incertain. Sous l’œil attentif du nouvel entraîneur, les deux attaquants doivent prouver qu’ils méritent leur place, d’autant que la concurrence avec Brahim, Endrick, et Gonzalo Garcia pourrait bousculer la hiérarchie. Xabi Alonso, qui connaît leur importance dans son système, ne compte accorder de minutes qu’à ceux qui les gagnent sur le terrain.



La grande promesse de Fermín López au Barça

Fermín López, 22 ans, a été l’un des grands protagonistes de la dernière semaine du mercato, courtisé par Chelsea et le Bayern Munich, mais il a choisi de rester fidèle au FC Barcelone. « Ma priorité a toujours été d’être au Barça. Je suis arrivé à 12 ans, c’était mon rêve », a-t-il affirmé dans une interview à Mundo Deportivo. Malgré l’insistance des Blues, qui ont formulé une offre concrète, il assure n’avoir « jamais douté » de sa volonté de réussir à Barcelone. Soutenu par ses coéquipiers – notamment Ter Stegen, Pedri ou Ronald Araújo – et par son entraîneur Hansi Flick, qui lui a réaffirmé sa confiance, Fermín s’est senti « aimé » par tout le vestiaire et les supporters. Le Barça, qui l’évalue à 90 millions d’euros, n’a jamais envisagé de le vendre, sauf à sa demande. « C’est important que le club vous considère comme un joueur clé pour l’avenir », souligne-t-il. Sous contrat jusqu’en 2029, il promet un engagement « à 200 % » et se dit déterminé à « donner beaucoup de joies aux Culés », malgré la forte concurrence au milieu de terrain.