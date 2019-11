Le vestiaire touché ? Alderweireld s'exprime après le limogeage de Pochettino

L'Argentin Mauricio Pochettino a été limogé de son poste de manager de Tottenham après plusieurs mois décevants qui ont vu les Spurs passer de finalistes de la Ligue des champions à une indigente 14e place en Premier League.



Toby Alderweireld a réagi à ce départ au micro de la 'RTBF' mardi soir : "Nous avons vécu beaucoup de belles choses ensemble. Cela fait mal de voir un coach partir. Il va falloir réagir en équipe. Mais Tottenham est un grand club donc je pense qu'un très bon manager va nous rejoindre, en espérant que cela arrive rapidement", a-t-il confié.



Alderweireld, capitaine des Diables lors du résultat acquis mardi contre Chypre (6-1) en éliminatoires de l'Euro 2020, est revenu sur le dix sur dix obtenu par la Belgique lors de sa campagne de qualifications :



"Sur le papier, cela pouvait paraître facile mais ça ne l'est pas. Nous avons joué contre des adversaires compliqués et nous sommes parvenus à gagner nos dix rencontres. C'est un beau résultat et cela nous confère pas mal de confiance. Mais il faudra rester calme. Nous n'avons encore rien hormis la première place de notre groupe qualificatif, c'est tout", a indiqué le défenseur de Tottenham.