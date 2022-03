Législative de juillet : Momar Ndao et Ascosen dans la course

Pour les élections législatives du 31 juillet 2022, Momar Ndao sera de la course. Le Président national de l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) a décidé de participer à ces joutes électorales. Momar Ndao a envoyé un plénipotentiaire à la séance d'information vendredi sur le parrainage organisée par la Direction générale des élections (Dge).



Joint au téléphone en début de soirée par L’Observateur, il confirme: «Nous allons participer aux élections législatives du 31 juillet 2022. Nous allons présenter notre liste avec tous ceux qui défendent les intérêts des populations.»



Momar Ndao va présenter une liste indépendante aux prochaines Législatives avec les différentes franges de la population qui ont les mêmes convictions que lui. Le patron de l'Ascosen affirme être, avec ses partisans, en train de réfléchir sur les derniers éléments.



Si Momar Ndao décide de présenter une liste aux élections législatives, c'est qu'il estime que l'Assemblée nationale serait une bonne tribune pour défendre les intérêts des populations. «Les gens nous ont dit que c'est bien de défendre les consommateurs, mais ce serait mieux si nous avons des représentants à l'Assemblée nationale et ils ont raison. Cela fait 33 ans que nous défendons les consommateurs et nous pensons que ce serait plus efficace, si on a des représentants à l'Assemblée nationale», reconnaît-il.



Aussi, une représentation de l'Ascosen au niveau de l'Assemblée nationale va également répondre aux principes directeurs pour la protection des consommateurs qui ont été définis par les Nations-Unies en 1995 qui disent que les consommateurs doivent être représentés là où se prennent les décisions: «Et aujourd'hui, souligne le président national de l'Ascosen, la prise de décision, notamment tout ce qui concerne les textes, les lois et autres, se passe à l'Assemblée nationale. C'est dans ce sens-là que nous avons décidé d'aller aux Législatives pour avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Nous allons le faire avec tous les groupes qui ont les mêmes objectifs que nous».