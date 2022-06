Législatives 2022: 38,11% de participation à 17h au 2nd tour, en baisse par rapport au 1er tour

Les Français d’outre-mer de l’Atlantique et du Pacifique ont voté de manière anticipée samedi, ainsi que les Français résidant à l’étranger. À l’issue du second tour, la secrétaire d’État Justine Benin a été largement battue à la Guadeloupe. Elle devrait donc démissionner du gouvernement. Les candidats soutenus par la Nupes ont remporté un grand nombre de circonscriptions en Polynésie, Guyane, Guadeloupe et Martinique. Les candidats macronistes sont en tête, notamment en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.



► Le taux de participation était de 18,99% à midi, en légère hausse par rapport au premier tour (0,56%).

► Il n'était en revanche que de 38,11% à 17h, en baisse par rapport au premier tour.