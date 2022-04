Législatives 2022: Unacois/Jappo ne soutiendra aucun candidat

Les partis politiques ou coalitions de partis ne pourront pas compter sur un éventuel soutien de l’Unacois/Jappo. L’organisation commerçante dirigée par le président Idy Thiam a indiqué vouloir se démarquer de tout ce qui a trait aux Législatives.



« Les échéances électorales du 31 juillet prochain suscitent déjà auprès des forces en présence beaucoup de positionnements et de surenchères notamment dans les rangs du secteur privé. L’Unacois/Jappo se démarque totalement de toutes les déclarations d’engagements sur les prochaines élections législatives et met en garde tous ceux qui seraient tentés d’utiliser à des fins politiques l’image de ses dirigeants ou ses supports visuels. Conformément à ses statuts, l’Unacois Jappo demeure apolitique et exclusivement vouée aux intérêts économiques du secteur privé national » souligne le président Idy Thiam de l’Unacois/Jappo