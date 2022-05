Législatives 2022: les instructions de Macky à Antoine Félix Diome

Le président de la République Macky Sall est revenu, mercredi en Conseil des ministres sur la préparation des élections législatives du 31 juillet 2022, après les dépôts des candidatures, le 08 mai 2022.



A ce propos, il a invité le gouvernement, notamment le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, ministre en charge des élections, à prendre toutes les "mesures et dispositions requises, en relation avec la Commission électorale nationale autonome (CENA), en vue du déroulement adéquat du processus lié aux élections législatives du 31 juillet 2022."



Le chef de l’Etat, dans sa communication, a également salué le "respect du calendrier républicain et demande aux acteurs politiques et aux électeurs, de veiller, en tout lieu et en toute circonstance, à la consolidation de la stabilité sociale et du rayonnement démocratique international du Sénégal", lit-on dans le communiqué signé par le porte parole du gouvernement Oumar Gueye.



Le 31 juillet prochain, les Sénégalais vont élire 165 députés pour un mandat de cinq ans.