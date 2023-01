Législatives au Bénin: l'opposition de retour à l'Assemblée avec le parti Les Démocrates

Trois partis auront des élus dans la nouvelle Assemblée nationale sur les sept qui étaient en lice. Pour la mouvance présidentielle, les deux partis qui contrôlaient l'Assemblée nationale sortante, l'Union progressiste, le Renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR), pour l'opposition Les Démocrates, le parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Selon les chiffres lus par la Céna dans le milieu de journée, l'Union progressiste pour le Renouveau (UPR) arrive en tête des suffrages exprimés et obtient 53 sièges.



En seconde position, le Bloc républicain (BR) obtient 28 sièges. Le parti Les Démocrates obtient aussi 28 sièges sur un total de 109 députés, selon donc ces chiffres provisoires. Mais quatre autres partis en compétition n'ont pas réussi à dépasser le seuil des 10% des suffrages exprimés, et n'obtiennent pas d'élus. Selon les dernières données, le taux de participation est plutôt faible avec moins de 40% au niveau national, les résultats définitifs seront proclamés par la Cour constitutionnelle.