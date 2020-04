Législatives au Mali: la fin d’une étrange campagne

La campagne du ministère malien de la Santé contre le Covid-19 était beaucoup plus visible que la campagne électorale pour le second tour des législatives de dimanche. Pas d’engouement dans les quartiers de Bamako, pas de démonstration de force… À cause du coronavirus, les grands rassemblements sont interdits.



Dans l’une des six communes de la capitale, un transporteur nous explique que lors du premier tour des législatives, il avait loué 11 de ces minibus à des candidats, contre un seul pour la campagne du second tour.



Il faut rappeler que les deux premières listes, qui s’affrontent dans chaque localité pour le second tour, ont demandé le soutien des autres candidats, éliminés dès le premier tour.



Pour convaincre les électeurs, les candidats se sont essentiellement contentés de leurs messages de campagne, diffusés à la télévision nationale ou dans d’autres médias. Les réseaux sociaux ont été également sollicités.