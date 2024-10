Législatives2024 : Ousmane Sonko révèle son salaire de Premier ministre en pleine campagne électorale

Le Premier ministre et leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a dévoilé hier dimanche, lors de sa campagne électorale à Thiès (70 kilomètres de Dakar), son salaire mensuel qui s'élève à 4 300 000 FCFA. Cette annonce fait écho à la récente déclaration de patrimoine du Président Bassirou Diomaye Faye, qui avait suscité l’étonnement des Sénégalais par sa modestie, avec un salaire de 4 800 000 FCFA. La différence entre le revenu du chef de l’État et celui du Premier ministre n’est que de 500 000 FCFA.



Dans les autres échelons de l’administration, les directeurs généraux de première catégorie, comme ceux de l’ARTP (Autorité de Régulations des Télécommunications et des Postes) et de SENUM S.A. (Société Sénégal Numérique), perçoivent environ 5 millions FCFA par mois.



En deuxième catégorie, les dirigeants de l’ARM (Agence de Régulation des Marchés) et de l’ADPME (Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises) touchent 4 millions FCFA, tandis que les directeurs de troisième catégorie gagnent 3 millions FCFA. Ceux de quatrième catégorie, enfin, reçoivent un salaire mensuel de 2 millions FCFA.