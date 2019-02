Leicester vient de nommer Brendan Rogers, nouvel entraîneur

Le technicien nord-irlandais, qui dirigeait le Celtic Glasgow depuis 2016, remplace le Français Claude Puel, limogé dimanche.

Il a signé un contrat qui va le lier au club de Premier League jusqu'en juin 2022. Il s'agit d'un retour en Premier League pour Rodgers, qui a dirigé Liverpool et Swansea City.



"Je donnerai ma vie pour que les supporters soient fiers de leur club. Ensemble, nous serons plus forts, et j'ai hâte de travailler avec les joueurs, le personnel et les supporters pour faire de bons pas en avant", promet-il.



Rodgers, 46 ans, était entraîneur du Celtic depuis mai 2016, après avoir été limogé du poste d'entraîneur de Liverpool en octobre 2015. Avec le Celtic, il a remporté sept trophées nationaux en Ecosse.



Bbc