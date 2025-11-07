Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Les Etats-Unis accusent l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadeur d'Israël au Mexique



Les Etats-Unis accusent l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadeur d'Israël au Mexique
Les États-Unis ont accusé vendredi 7 novembre l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadrice d'Israël au Mexique. Selon Washington, ce serait la dernière tentative en date de Téhéran d'exporter dans une autre région le conflit entre les deux pays. «Le complot a été déjoué et ne représente pas actuellement une menace», a déclaré un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.
Autres articles

Rfi

Vendredi 7 Novembre 2025 - 16:57


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter