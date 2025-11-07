Les Etats-Unis accusent l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadeur d'Israël au Mexique

Les États-Unis ont accusé vendredi 7 novembre l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadrice d'Israël au Mexique. Selon Washington, ce serait la dernière tentative en date de Téhéran d'exporter dans une autre région le conflit entre les deux pays. «Le complot a été déjoué et ne représente pas actuellement une menace», a déclaré un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.