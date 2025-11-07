Les Etats-Unis accusent l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadeur d'Israël au Mexique

Les États-Unis ont accusé vendredi 7 novembre l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadrice d'Israël au Mexique. Selon Washington, ce serait la dernière tentative en date de Téhéran d'exporter dans une autre région le conflit entre les deux pays. «Le complot a été déjoué et ne représente pas actuellement une menace», a déclaré un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.
Autres articles
-
Mali: Paris recommande aux Français «de prévoir un départ temporaire» du pays
-
Mali: les journalistes Malick Aliou Maïga et Youssoufa Moussa Touré arrêtés à Gao et Ansongo
-
Niger: deux organisations appellent à la fin des poursuites contre six journalistes
-
Violences post-électorales en Tanzanie: les corps de nombreuses victimes de la répression restent introuvables
-
Tanzanie: l'intégrité de la présidentielle a été «compromise», selon les premières conclusions des observateurs de l’UA